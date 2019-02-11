Наличный курс валют 11 февраля: гривна незначительно подешевела

Курс гривны относительно евро и доллара 11 февраля на наличном рынке снизился на несколько копеек, причем доллар прибавил в цене больше, чем европейская валюта.

Евро 11 февраля покупали по 30,49 гривны (+1 копейка в сравнении с предыдущим рабочим днем), а продавали по 31,01 гривны (+3 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар прибавил в понедельник – покупали его по 26,96 гривны (+5 копеек по сравнению с пятницей), а продавали – по 27,24 гривны (+2 копейки).

По курсу валют от НБУ 11 февраля доллар подешевел на 6 копеек и стоил 26,89 грн. Евро потерял в цене 6 копеек и упал до 30,52 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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