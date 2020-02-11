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      Наличный курс валют 11 февраля: евро продолжает ощутимо дешеветь

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      Наличный курс валют 11 февраля в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны к доллару 11 февраля на наличном рынке вырос еще на несколько копеек, а вот относительно евро гривна подорожала существеннее.

      Доллар во вторник снова подешевел – покупали его за 24,32 гривны (-4 копейки по сравнению с понедельником), а продавали по 24,54 гривны (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро во вторник покупали за 26,48 гривны (-14 копеек), а продавали по 26,87 гривен (-13 копеек).

      Наличный курс валют в Киеве 11 февраля такой:

      • доллар – 24,40 гривны (покупка) и 24,50 гривны (продажа)
      • евро – 26,65 гривны (покупка) и 26,80 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 11 февраля доллар подешевел на 2 копейки, его цена снизилась до 24,52 гривны. Евро потерял в цене чуть больше 5 копеек и стоил 26,85 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна
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