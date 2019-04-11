Наличный курс валют 11 апреля: гривна постепенно падает

Курс гривны относительно евро и доллара 11 апреля на наличном рынке падает третий день подряд. Однако не очень существенно.

Евро в четверг покупали по 30,05 грн, что на 5 копеек дороже по сравнению со средой, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали европейскую валюту по 30,48 грн (+4 копейки).

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Доллар покупали по 26,74 грн (+3 копейки), а продавали по 27 грн (+2 копейки).

По курсу валют от НБУ 11 апреля доллар подорожал на 7 копеек и стоил 26,76 грн. Евро прибавил в цене 8 копеек – до отметки 30,18 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 года постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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