Наличный курс валют 11 мая: евро дорожает, доллар теряет копейку

Курс гривны относительно евро и доллара 11 мая на наличном рынке демонстрировал противоположные тенденции – так, американская валюта потеряла в цене 1 копейку, зато евро, после вчерашнего падения, несколько отыграл позиции.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу незначительно подорожал – покупали его за 30,88 гривны (+4 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали – за 31,41 гривны (+2 копейки).

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Доллар в последний рабочий день недели потерял одну копейку по сравнению с 10 мая – покупали его по 25,96 гривны, а продавали – по 26,21 гривны.

По курсу валют от НБУ 11 мая доллар потерял 2 копейки по сравнению с четвергом и стоил 26,19 грн. Евро подешевел всего на 1 копейку и стоил 31,11 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 года самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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