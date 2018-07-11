Наличный курс валют 11 июля: гривня стабилизировалась

Курс гривны относительно евро и доллара 11 июля на наличном рынке почти не изменился: европейскую валюту покупали на 3 копейки дешевле, чем день назад, а курс "зеленого" почти не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.



Евро 11 июля покупали по 30,48 гривны (как и во вторник), а продавали на 3 копейки дешевле, чем день назад – по 30,95 гривны.

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Доллар в среду покупали по 26,08 гривны (на копейку дороже, чем день назад), а продавали, как и во вторник, по 26,29 гривны.



По курсу валют от НБУ 11 июля доллар потерял 4 копейки и стоил 26,20 грн. Евро подешевел аж на 25 копеек – до 30,69 грн.



Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.



Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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