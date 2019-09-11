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      Наличный курс валют 11 сентября: гривна подросла еще на несколько копеек

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      Наличный курс валют на сегодня 11.09.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 11 сентября в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 11 сентября на наличном рынке продолжил расти, сохраняя тенденцию последних недель.

      Доллар в среду покупали за 24,86 гривны (-1 копейка в сравнении с предыдущим днем), а продавали по 25,09 гривны (-2 копейки) свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали за 27,30 гривны (-2 копейки), а продавали – по 27,71 гривны (-3 копейки).

      По курсу валют от НБУ 11 сентября доллар подешевел на 15 копеек и стоил 24,88 грн. Евро потерял в цене 14 копеек и стоил 27,47 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Миссия МВФ прибыла в Украину

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 канал
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