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      Наличный курс валют 11 октября: доллар и евро стабилизировались

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      Наличный курс валют на 11.10.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 11 октября в Украине / pixabay.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 11 октября на наличном рынке существенно не менялся - американская валюта потеряла несколько копеек, а европейская - наоборот, подорожала.

      Доллар покупали за 24,52 грн (на 2 копейки дешевле, чем в четверг), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 24,88 гривны – как и день назад.

      Читайте также: Чего ожидать от курса гривны: риски и прогнозы

      Евро в пятницу незначительно подорожал. Его покупали за 26,89 грн (+1 копейка), а продавали по 27,42 грн (+4 копейки).

      Согласно курсу валют от НБУ 11 октября доллар подешевел на 17 копеек и стоил 24,53 грн. Евро подешевел на 6 копеек и стоил 27,06 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: В 2020 году прожиточный минимум должен увеличиться, – Зеленский

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Юрий Мацула
      Теги: Новости Украины Курсы валют Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта
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