Наличный курс валют 11 ноября: евро незначительно подешевел

Курс гривны относительно евро 11 ноября на наличном рынке вырос, относительно доллара – наоборот упал, но колебания несущественны.

Доллар покупали по 24,4 гривны (на 2 копейки дороже, чем в пятницу), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 24,65 гривны (+2 копейки).

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Евро в понедельник подешевел на 2 копейки – его покупали за 26,84 гривны. Продавали европейскую валюту по 27,24 гривны (-4 копейки).

По курсу валют от НБУ 11 ноября доллар подешевел на 2 копейки и стоил 24,50 гривны. Евро потерял в цене 12 копеек и стоил 27,04 гривны.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется его сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то -провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала