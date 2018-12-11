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      Наличный курс валют 11 декабря: гривня существенно подорожала

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      Наличный курс валют на сегодня 11.12.2018: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 11 декабря в Украине / itc.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 11 декабря на наличном рынке продолжил расти - причем европейская валюта подешевела сразу на 11 копеек.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро во вторник ощутимо подешевел – сразу на 11 копеек. Покупали его по 31,46 гривны, а продавали – по 31,91 гривны.

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      Долларов 11 декабря также продолжил дешеветь, потеряв 5 копеек по сравнению с предыдущим днем. Покупали "зеленый" по 27,73 гривны, а продавали – по 27,97 гривны.

      По курсу валют от НБУ 11 декабря доллар подешевел на 5 копеек и стоил 27,77 грн. Евро же наоборот, подорожал на 10 копеек – до отметки 31,73 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 Канал
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