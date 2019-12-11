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      Наличный курс валют 11 декабря: гривна продолжает стремительно расти

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      Наличный курс валют 11 декабря в Украине / isorepublic.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 11 декабря на наличном рынке вырос еще почти на десять копеек. Последний раз доллар так дешево стоил в ноябре 2015 года, а евро – в декабре того же года.

      Доллар в среду покупали по 23,43 гривни (на 10 копеек дешевле, чем во вторник), а продавали по 23,68 гривны (-8 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Почему гривна укрепляется, а цены не падают: объяснения Гончарука

      Евро покупали за 25,88 гривны (-10 копеек), а продавали по 26,28 гривны (-7 копеек).

      По курсу валют от НБУ 11 декабря доллар не изменился и остался на уровне 23,69 гривны. Евро также остается на позициях вторника – 26,24 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Стоит знать: Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: детали

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
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