Наличный курс валют 12 февраля: евро и доллар продолжают дешеветь

Курс гривны относительно евро 12 февраля на наличном рынке еще больше укрепился. Доллар также упал, но менее существенно.

Евро во вторник покупали по 30,40 грн (на 9 копеек дешевле, чем в понедельник), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали европейскую валюту по 30,88 (-12 копеек).

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Доллар покупали по 26,96 грн (цена не изменилась), а продавали по 27,21 грн (-4 копейки).

По курсу валют от НБУ 12 февраля доллар подорожал на 17 копеек и стоил 27,06 грн. Евро прибавил в цене 8 копеек и вырос до 30,60 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Почему дешевеют доллар и евро и что будет дальше: объяснения экономистов