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      Наличный курс валют 12 февраля: гривна впервые за неделю подешевела

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      Наличный курс валют 12 февраля в Украине / pexels.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 12 февраля на наличном рынке после продолжительного роста начала дешеветь – в среднем на 5 копеек.

      Доллар в среду подорожал на 5 копеек – покупали его за 24,37 гривны, а продавали по 24,59 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Стоит знать: Дорогие ли в Украине продукты: сравнение украинских цен с европейскими

      Евро в среду покупали за 26,53 гривны (+5 копеек), а продавали по 26,89 гривен (+2 копейки).

      Наличный курс валют в Киеве 12 февраля такой:

      • доллар – 24,45 гривны (покупка) и 24,53 гривны (продажа)
      • евро – 26,70 гривны (покупка) и 26,85 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 12 февраля доллар подешевел на 10 копеек, его цена снизилась до 24,42 гривны. Евро потерял в цене чуть больше, аж 23 копейки, и стоил 26,62 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От началу 2020 года доллар постепенно растет.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Актуально: За год темпы инфляции существенно снизились: как изменились цены

      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро Курсы валют Валюта
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