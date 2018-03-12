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Наличный курс валют 12 марта: доллар и евро стремительно падают

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Наличный курс валют 12 марта в Украине
Наличный курс валют 12 марта в Украине / pogliad.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 12 марта на наличном рынке продолжает укрепляться.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали по 31,86 грн, что на 37 копеек дешевле, чем 7 марта – в последний рабочий день прошлой недели. Проодавали европейскую валюту по 32,52 грн (-34 копейки).

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Доллар 12 марта покупали по 25,89 грн (на 16 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 26,25 грн (-18 копеек).

По курсу валют от НБУ 12 марта доллар подешевел на 25 копеек и стоил 26,09 грн. Евро тоже существенно подешевел, на 30 копеек – до 32,40 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Доллар Валюта евро
Источник: 24 Канал
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