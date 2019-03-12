Наличный курс валют 12 марта: евро и доллар взлетели вверх

Курс гривны относительно евро и доллара 12 марта на наличном рынке существенно потерял позиции. Гривна подешевела более чем на 10 копеек.

Евро во вторник покупали по 29,66 грн (на 12 копеек дороже по сравнению с понедельником), а продавали по 30,16 грн (+14 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар покупали по 26,40 грн (+10 копеек), а продавали по 26,73 грн (аж на 16 копеек дороже, чем накануне).

По курсу валют от НБУ 12 марта доллар подешевел на 7 копеек и стоил 26,31 грн. Евро потерял в цене еще больше – 16 копеек, и стоил 29,58 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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