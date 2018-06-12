20:01
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 14°C
  • среда
    22°C 16°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Наличный курс валют 12 июня: гривна снова начала расти

39 Читати новину українською
Наличный курс валют 12 июня в Украине
Наличный курс валют 12 июня в Украине / worldatlas.com

Курс гривны относительно евро и доллара 12 июня на наличном рынке вырос на несколько копеек, причем европейская валюта потеряла несколько больше, чем "зеленый".

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали во вторник по 30,48 гривны – это на три копейки дешевле, чем день до этого. Продавали евро на 5 копеек дешевле, чем в понедельник – по 30,94 гривны.

Читайте также: Курс доллара в Украине вырастет: известно когда и на сколько

Доллар подешевел на 2 копейки по сравнению с 11 июня – покупали его по 25,91 гривны, а продавали – по 26,13 гривны.

По курсу валют от НБУ 12 июня доллар стоил 26,09 грн – на 4 копейки дешевле, чем в понедельник. Евро же прибавил в цене 4 копейки и стоил 30,76 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Как изменилась зарплата украинцев за последние годы: Порошенко ответил

Теги: Новости Украины Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна евро Курсы валют
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
сегодня, 20:00 "Серпом по рейтингу": як зрізати популярність корумпованого депутата
Віталій Шабунін 2
Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
сегодня, 19:01 Полёт не разрешён: зачем ограничили беспилотники и почему это важно
Яніна Ткачук 127
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
сегодня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
сегодня, 17:02 Приватизація в Україні: хочемо як найкраще, а виходить як завжди
Юрій Одарченко 185
Если в Украине в мужском футболе проблемы, то и у нас тем более – капитан женской сборной
сегодня, 16:00 Если в Украине в мужском футболе проблемы, то и у нас тем более – капитан женской сборной
Ігор Саджениця 45
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук