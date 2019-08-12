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      Наличный курс валют 12 августа: почти без изменений

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 12 августа 2019
      Наличный курс валют 12 августа в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 12 августа на наличном рынке существенно не изменился. Гривна уверенно стоит на своих позициях.

      Доллар в понедельник покупали за 25,12 грн (по сравнению с пятницей цена не изменилась), а продавали по 25,43 (-2 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали за 28,06 грн (курс не изменился), а продавали по 28,51 грн (-1 копейка).

      Согласно курсу валют от НБУ 12 августа доллар подешевел на 23 копейки и стоил 25,09 грн. Евро тоже потерял 23 копейки и стоил 28,10 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Актуально: Пенсионный фонд запустил сервис "Е-пенсия": что о нем известно

       

      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      12 августа
      24526
      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
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