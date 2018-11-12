Курс гривны относительно евро 12 ноября укрепился сразу на 20 копеек, в то время как относительно американского доллара практически не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 12 ноября ощутимо подешевел – покупали его по 31,40 гривны (–20 копеек по сравнению с прошлым рабочим днем, 9 ноября), а продавали – по 31,90 гривны (–16 копеек).

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Доллар покупали в понедельник на копейку дешевле, чем 9 ноября – по 27,84 гривны, а продавали, как и в конце прошлой недели, по 28,08 гривны.

По курсу валют от НБУ 12 ноября доллар подешевел на 4 копейки и стоил 27,89 грн. Евро же упал в цене на 26 копеек – до отметки 31,64 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара потихоньку приближается к показателю начала года.

Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн. После этого, в начале февраля, евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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