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      Наличный курс валют 12 ноября: евро существенно подешевел

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      Наличный курс валют 12 ноября в Украине
      Наличный курс валют 12 ноября в Украине

      Курс гривны относительно евро 12 ноября укрепился сразу на 20 копеек, в то время как относительно американского доллара практически не изменился.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 12 ноября ощутимо подешевел – покупали его по 31,40 гривны (–20 копеек по сравнению с прошлым рабочим днем, 9 ноября), а продавали – по 31,90 гривны (–16 копеек).

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      Доллар покупали в понедельник на копейку дешевле, чем 9 ноября – по 27,84 гривны, а продавали, как и в конце прошлой недели, по 28,08 гривны.

      По курсу валют от НБУ 12 ноября доллар подешевел на 4 копейки и стоил 27,89 грн. Евро же упал в цене на 26 копеек – до отметки 31,64 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара потихоньку приближается к показателю начала года.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн. После этого, в начале февраля, евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Гривна евро Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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