Наличный курс валют 12 ноября: гривна подорожала

Курс гривны относительно евро и доллара 12 ноября на наличном рынке несущественно укрепился. Обе валюты потеряли до 5 копеек.

Доллар покупали за 24,38 гривны (на 2 копейки дешевле, чем в понедельник), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали "зеленый" по 24,61 гривны (-4 копейки).

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Евро во вторник покупали за 26,81 гривны (на 3 копейки дешевле), а продавали по 27,19 гривны (-5 копеек).

Согласно курсу валют НБУ 12 ноября доллар подорожал на копейку и стоил 24,51 гривны. Евро подорожал на 2 копейки и стоил 27,06 гривны.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала