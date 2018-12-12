Наличный курс валют на сегодня 12.12.2018: курс доллара и евро

Курс гривны относительно евро 12 декабря на наличном рынке несколько подрос, зато относительно доллара снова начал снижаться.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 12 декабря несущественно подешевел – покупали его по 31,44 гривны (-2 копейки в сравнении с предыдущим днем), а продавали – по 31,90 гривны (-1 копейка).

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Доллар в среду наоборот, начал дорожать – покупали его по 27,79 гривны (+6 копеек), а продавали – по 28,05 гривны (+7 копеек).

По курсу валют от НБУ 12 декабря доллар подешевел на 6 копеек и стоил 27,71 грн. Евро же потерял сразу 20 копеек, подешевев до отметки 31,53 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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