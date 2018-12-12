Наличный курс валют на сегодня 12.12.2018: курс доллара и евро

Наличный курс валют 12 декабря: доллар снова начал дорожать
Курс гривны относительно евро 12 декабря на наличном рынке несколько подрос, зато относительно доллара снова начал снижаться.
Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.
Евро 12 декабря несущественно подешевел – покупали его по 31,44 гривны (-2 копейки в сравнении с предыдущим днем), а продавали – по 31,90 гривны (-1 копейка).
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Доллар в среду наоборот, начал дорожать – покупали его по 27,79 гривны (+6 копеек), а продавали – по 28,05 гривны (+7 копеек).
По курсу валют от НБУ 12 декабря доллар подешевел на 6 копеек и стоил 27,71 грн. Евро же потерял сразу 20 копеек, подешевев до отметки 31,53 грн.
Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.
Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.
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