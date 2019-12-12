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      Наличный курс валют 12 декабря: доллар продолжает терять

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      Наличный курс валют 12 декабря в Украине / goloskarpat.info

      Курс гривны относительно евро и доллара 12 декабря на наличном рынке, которые и в течение всей недели, продолжил расти. Правда, американская валюта подешевела на 8 копеек, а европейская – всего на одну.

      Доллар в четверг покупали за 23,35 гривны (на 8 копеек дешевле, чем в среду), а продавали за 23,61 гривны (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро в четверг подешевел на 1 копейку – покупали его за 25,87 гривны, а продавали за 26,27 гривны.

      По курсу валют от НБУ 12 декабря доллар подешевел на 10 копеек до 23,60 гривны. Евро также подешевел – на 10 копеек, до 26,14 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Стоит знать: В какой валюте лучше хранить деньги: мнение украинцев

      Почему доллар "прыгает"?​Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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