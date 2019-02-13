Наличный курс валют 13 февраля: доллар вплотную приблизился к отметке в 27 гривен

Курс гривны относительно евро и доллара 13 февраля на наличном рынке продолжил снижаться – правда, гривна до сих пор дороже, чем неделю назад.

Евро покупали в среду за 30,49 гривны (+9 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали за 30,98 гривны (+7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Доллар также прибавил в цене – покупали его за 26,99 гривны (+3 копейки), а продавали – за 27,25 гривны (+4 копейки).

За курсом валют от НБУ 11 февраля доллар подешевел на 6 копейку и стоил 26,89 грн. Евро потерял в цене 6 копеек и упал до 30,52 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Похожая ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн / евро.

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