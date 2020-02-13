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      Наличный курс валют 13 февраля: евро подешевел

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      Наличный курс валют 12 февраля в Украине / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      Курс гривны относительно евро и доллара 13 февраля на наличном рынке немного укрепился. Евро потерял чуть больше, чем доллар.

      Доллар в четверг покупали за 24,35 гривны (на 2 копейки дешевле, чем в среду), а продавали по 24,56 гривны (-3 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Важно: В чем преимущества укрепления гривни: объяснение НБУ

      Евро в четверг подешевел на 8 копеек. Его покупали за 26,45 гривны (-8 копеек по сравнению со средой), а продавали по 26,81 гривны.

      Наличный курс валют в Киеве 13 февраля таков:

      • доллар – 24,37 гривны (покупка) и 24,45 гривны (продажа)
      • евро – 26,60 гривны (покупка) и 26,75 гривны (продажа).

      По курсу валют от НБУ 13 февраля доллар подорожал на 8 копеек, его цена выросла до 24,50 гривны. Евро прибавил в цене 10 копеек и стоил 26,72 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар больше стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар постепенно растет.

      Подобная же ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны / евро.

      Интересное: Из-за падения доллара бюджете Украины потерял 2 миллиарда гривен

      Почему доллар "прыгает"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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