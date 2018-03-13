Наличный курс валют 13 марта: доллар и евро еще больше упали

Курс гривны относительно евро и доллара 13 марта на наличном рынке уверенно укрепляет свои позиции.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали за 31,77 грн, что на 9 копеек дешевле, чем накануне, а продавали по 32,38 грн (-14 копеек).

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Доллар 13 марта покупали за 25,83 грн (на 6 копеек дешевле по сравнению с понедельником), а продавали по 26,18 грн (-7 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 13 марта доллар подешевел на 16 копеек и стоил 25,93 грн. Евро же потерял в цене аж 51 копейку и стоил – до 31,89 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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