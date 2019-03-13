Наличный курс валют 13 марта: евро и доллар стремительно отыгрывают утраченное

Курс гривны относительно евро и доллара 13 марта на наличном рынке продолжил второй день подряд существенно снижаться – ключевые мировые валюты вернулись к показателям недельной давности.

Евро 13 марта продолжил стремительно возвращать утраченное, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Так, покупали его по 29,92 гривны (+26 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 30,47 гривны (+31 копейка).

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Доллар в среду покупали по 26,58 гривны (+18 копеек в сравнении с предыдущим днем), а продавали – по 26,94 гривны (+20 копеек).

По курсу валют от НБУ 13 марта доллар подорожал на 4 копейки и стоил 26,35 грн. Евро прибавил в цене еще больше – 14 копеек и стоил 29,72 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3–33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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