Наличный курс валют 13 июня: доллар снова начал дорожать

Курс гривны относительно евро 13 июня на наличном рынке вырос на несколько копеек, в то же время относительно доллара наоборот – снизился на 2,5 копейки.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в среду покупали по 30,47 гривны (на копейку дешевле по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 30,92 гривны (-2 копейки).

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Доллар же подорожал за день – покупали его по 25,94 гривны (+3 копейки), а продавали – по 26,15 гривны (+2 копейки).

По курсу валют от НБУ 13 июня доллар стоил 26,08 грн – на 1 копейку дешевле, чем во вторник. Евро тоже потерял в цене 1 копейку и стоил 30,75 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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