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Наличный курс валют 13 июля: евро теряет, а доллар дорожает

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Наличный курс валют 13 июля в Украине
Наличный курс валют 13 июля в Украине / politeka.net

Курс гривны относительно евро и доллара 13 июля на наличном рынке вел себя по-разному – по сравнению с европейской валютой гривна укрепила позиции, а вот по отношению к доллару потеряла 2 копейки.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу подешевел на 4 копейки: покупали его по 30,39 гривны, а продавали – по 30,86 гривны.

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Доллар 13 июля прибавил в цене 2 копейки по сравнению с четвергом – покупали его по 26,11 гривны, а продавали – по 26,32 гривны.

По курсу валют от НБУ на 13 июля доллар не изменил своей цены – 26,22 грн. Евро упал сразу на 20 копеек – до 30,57 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Курсы валют Доллар-Гривна евро Доллар Валюта
Источник: 24 канал
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