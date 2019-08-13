Наличный курс валют 13 августа: доллар и евро стоят на месте

Курс гривны относительно евро и доллара 13 августа на наличном рынке держится на своих позициях. Евро и доллар потеряли всего несколько копеек.

Доллар покупали по 25,11 грн (на 1 копейку дешевле, чем в понедельник), а продавали по 25,40 грн (-3 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

Евро покупали по 28,04 грн (-2 копейки), а продавали по 28,47 грн (-4 копейки).

По курсу валют от НБУ 13 августа доллар подорожал на 7 копеек и стоил 25,16 грн. Евро прибавил в цене 6 копеек и стоил 28,16 грн.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Актуально: "Укрзализныця" собирается повысить цены на билеты

Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняет это сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала