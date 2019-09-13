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      Наличный курс валют 13 сентября: доллар продолжает падать, а евро дорожает

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      Наличный курс валют на сегодня 13.09.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 13 сентября в Украине / GettyImages

      Курс гривны к доллару 13 сентября на наличном рынке укрепился еще на 5 копеек, а вот относительно евро неожиданно снизился.

      Доллар покупали за 24,66 гривны (-6 копеек по сравнению с четвергом), а продавали по 24,94 гривны (-5 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро взамен подорожал – покупали его за 27,16 гривны (+2 копейки), а продавали – по 27,60 гривны (+3 копейки).

      Согласно курсу валют от НБУ 13 сентября доллар подешевел на 13 копеек и стоил 24,83 грн. Евро подешевел сразу на 25 копеек и стоил 27,22 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Доллар Евро Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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