20:31
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: путь Ильи Кивы к Джокеру. Юлия Тимошенко показала настоящее лицо
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Наличный курс валют 13 ноября: гривна снова существенно подорожала

      48 Читати новину українською
      Наличный курс валют на сегодня 13.11.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 13 ноября в Украине / morguefile.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 13 ноября на наличном рынке ощутимо укрепился – американская валюта подешевела на 10 копеек, а европейская – на 15.

      Доллар в среду подешевел на 10 копеек – покупали его за 24,28 гривны, а продавали – по 24,51 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Интересно: Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины

      Евро в среду покупали по 26,66 гривны (на 15 копеек дешевле), а продавали по 27,05 гривны (-14 копеек).

      По курсу валют от НБУ 13 ноября доллар подешевел на 5 копеек и стоил 24,46 гривны. Евро подешевел на 12 копеек и стоил 26,94 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Важно: Единый е-билет на весь транспорт и новые аэропорты: Криклий озвучил планы на ближайшие годы

      Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что каксается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Xiaomi Mi Note 10 с уникальной камерой официально представили в Украине
      сегодня
      1884
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Испанская неопределенность и рост ультраправых
      сегодня , 20:30 Испанская неопределенность и рост ультраправых
      Іван Яковина
      Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      сегодня , 20:01 Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
      Інна Жолобович 91
      Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      сегодня , 17:00 Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      Блог Соцмережі 1700
      Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      сегодня , 16:31 Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      Борис Немировський 236
      Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
      сегодня , 16:00 Мне снилось, как чувствую сцену, – Женя Галич о перерыве на год, изменениях и планах O.TORVALD
      Ірина Юрковська 58
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук