Наличный курс валют 13 ноября: гривна снова существенно подорожала

Курс гривны относительно евро и доллара 13 ноября на наличном рынке ощутимо укрепился – американская валюта подешевела на 10 копеек, а европейская – на 15.

Доллар в среду подешевел на 10 копеек – покупали его за 24,28 гривны, а продавали – по 24,51 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро в среду покупали по 26,66 гривны (на 15 копеек дешевле), а продавали по 27,05 гривны (-14 копеек).

По курсу валют от НБУ 13 ноября доллар подешевел на 5 копеек и стоил 24,46 гривны. Евро подешевел на 12 копеек и стоил 26,94 гривны.

Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "прыгает"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что каксается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала