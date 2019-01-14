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      Наличный курс валют 14 января: гривна продолжает укрепляться

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      Наличный курс валют на сегодня 14.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 14 января в Украине / admiralmarkets.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 14 января на наличном рынке продолжил тенденцию конца предыдущей недели, причем евро подешевел существеннее, чем доллар.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 14 января покупали по 31,85 гривны (на 14 копеек дешевле, чем в пятницу), а продавали – по 32,33 гривны (-20 копеек).

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      Доллар в понедельник потерял меньше, всего 4 копейки по сравнению с пятницей – покупали его по 27,90 гривны, а продавали – по 28,16 гривны.

      По курсу валют от НБУ 14 января доллар потерял в цене 12 копеек и стоил 28,15 грн. Евро подешевел на 13 копеек – до отметки 32,47 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
      Источник: 24 канал
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