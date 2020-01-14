Наличный курс валют 14 января: евро и доллар снова подорожали

Курс гривны относительно евро и доллара 14 января на наличном рынке упал на 6-10 копеек.

Доллар во вторник покупали за 23,88 гривны, что на 6 копеек дороже, чем в понедельник, 13 января. Продавали американскую валюту по 24,18 гривны (+4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро покупали за 26,41 гривны (на 10 копеек дороже по сравнению с понедельником), а продавали по 26,87 гривны (+7 копеек).

По курсу валют от НБУ 14 января доллар подешевел на 4 копейки по сравнению с понедельником. Американская валюта выросла до 23,93 гривны. Евро однако прибавил в цене 3 копейки и стоил 26,62 гривны.

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На наличном рынке в 2019 году доллар стоил дороже всего в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



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