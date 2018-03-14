Наличный курс валют 14 марта: евро и доллар впервые за несколько дней начали дорожать

Курс гривны к доллару и евро 14 марта на наличном рынке в Украине после почти двухнедельного подъема ощутимо просел. Так, относительно евро гривна потеряла почти 30 копеек, а относительно доллара – 20 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта​ finance.ua.

Евро в среду покупали на 28 копеек дороже, чем день назад – по 32,05 гривны, а продавали на 30 копеек дороже, чем 13 марта – по 32,68 гривны.

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Доллар также ощутимо прибавил в цене: покупали его по 26,02 гривны (+19 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 26,39 гривны (+21 копейка).

По курсу валют от НБУ 14 марта доллар подешевел на 2 копейки и стоил 25,91 грн. Зато евро прибавил в цене 18 копеек и стоил 32,07 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн / евро.

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