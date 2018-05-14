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Наличный курс валют 14 мая: евро дорожает, доллар стоит на месте

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Наличный курс валют 14 мая в Украине
Наличный курс валют 14 мая в Украине / realiran.org

Курс гривны относительно евро 14 мая на наличном рынке просел на несколько копеек, между тем курс американского доллара после выходных остался прежним.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали в понедельник на 4 копейки дороже, чем в пятницу – за 30,96 гривны, зато продавали на 7 копеек дороже, чем 11 мая – по 31,49 гривны.

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Доллар остался стабильным – как и 11 мая, покупали его за 25,96 гривны, а продавали – по 26,21 гривны.

Согласно курсу валют от НБУ 14 мая стоимость доллара не изменилась и составила 26,19 грн. Евро подорожал на 15 копеек и стоил 31,26 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). А с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют евро Доллар-Гривна Доллар Гривна
Источник: 24 Канал
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