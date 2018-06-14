Наличный курс валют 14 июня: доллар и евро резко подскочили

Курс гривны относительно евро и доллара 14 июня на наличном рынке существенно потерял позиции.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали за 30,57 грн (+10 копеек по сравнению со средой), а продавали по 31,07 грн (+15 копеек).

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Доллар покупали за 26 грн (+6 копеек), а продавали по 26,24 грн (+9 копеек).

Согласно курсу валют от НБУ 14 июня доллар стоил 26,12 грн – на 4 копейки дороже, чем в среду. Евро потерял в цене 2 копейки и стоил 30,73 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября, и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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