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Наличный курс валют 14 августа: евро и доллар подскочили еще больше

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Наличный курс валют 14 августа в Украине
Наличный курс валют 14 августа в Украине / biz.nv.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 14 августа на наличном рынке продолжает падать. Европейская валюта после незначительного удешевления прибавила в цене до 11 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 31,05 грн, что на 11 копеек дороже, чем в понедельник, а продавали по 31,60 грн (+7 копеек).

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Доллар покупали по 27,29 грн (+9 копеек), а продавали по 27,58 грн (+8 копеек).

По курсу валют от НБУ 14 августа доллар прибавил в цене 10 копеек и стоил 27,34 грн. Евро вместо подешевел на 3 копейки – до 31,18 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение - в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта Доллар евро
Источник: 24 канал
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