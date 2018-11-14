Курс гривны относительно евро 14 ноября на наличном рынке не изменился, а вот доллар потерял в цене несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 14 ноября покупали, как и день назад, за 31,32 гривны, а продавали за 31,81 гривны (на копейку дороже).

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Доллар в среду вновь подешевел – покупали его за 27,81 гривны (-4 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали - по 28,06 гривны (-3 копейки).

По курсу валют от НБУ 13 ноября доллар незначительно подорожал, лишь на 2 копейки, и стоил 27,92 грн. Евро подорожал на 1 копейку – до отметки 31,44 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Сейчас цена доллара потихоньку приближается к показателю начала года.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн / евро.

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