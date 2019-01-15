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      Наличный курс валют 15 января: доллар незначительно подорожал

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      Наличный курс валют на сегодня 15.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 15 января в Украине / 34.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 15 января на наличном рынке почти не изменился. Доллар вырос на 3 копейки, евро стоит на месте.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро во вторник покупали за 31,85 грн (курс не изменился), а продавали по 32,32 грн (на 1 копейку дешевле, чем в понедельник).

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      Доллар покупали за 27,93 грн (+3 копейки), а продавали по 28,19 грн (+3 копейки).

      Согласно курсу валют от НБУ 15 января доллар потерял в цене 13 копеек и стоил 28,02 грн. Евро подешевел еще больше – на 34 копейки – до отметки 32,13 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 Канал
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