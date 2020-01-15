Наличный курс валют 15 января: купить валюту стало дешевле

Курс гривны относительно евро и доллара 15 января на наличном рынке вел себя одинаково: продавали валюту несколько дороже, чем день назад, а покупали – несколько дешевле.

Доллар в среду покупали за 23,92 гривны, на 4 копейки дороже, чем во вторник, 13 января. Продавали американскую валюту по 24,14 гривны (-4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро покупали по 26,50 гривны (на 9 копеек дороже по сравнению со вторником), а продавали по 26,85 гривны (-2 копейки).

По курсу валют от НБУ 14 января доллар подорожал на 9 копеек по сравнению со вторником. Американская валюта выросла до 24,02 гривны. Евро прибавил в цене 6 копеек и стоил 26,68 гривны.

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На наличном рынке в 2019 году доллар больше всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени он постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. От начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?​ Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала