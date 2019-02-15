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      Наличный курс валют 15 февраля: доллар завершил неделю минимальным ростом

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      Наличный курс валют на сегодня 15.02.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 15 февраля в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 15 февраля на наличном рынке снизился, однако несущественно – на несколько копеек.

      Евро 15 февраля покупали на копейку дороже, чем день назад – по 30,50 гривны. Продавали же евро, как и в четверг, по 30,94 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Доллар покупали в пятницу по 27,09 гривны (+3 копейки), а продавали – по 27,32 гривны (+2 копейки).

      По курсу валют от НБУ 15 февраля доллар подорожал на 6 копеек и стоил 27,15 грн. Евро потерял в цене 2 копейки и снизился до 30,60 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
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