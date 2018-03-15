Наличный курс валют 15 марта гривна продолжает стремительно дешеветь

Курс гривны к доллару и евро 15 марта на наличном рынке в Украине, как и в среду, терял по 20-30 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг на наличном рынке покупали за 32,27 гривны (+22 копейки по сравнению со средой), а продавали – за 33 гривны (+32 копейки).

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Доллар в свою очередь покупали за 26,20 гривны (+18 копеек по сравнению со средой), а продавали – за 26,65 гривны (25 копеек).

По курсу валют от НБУ 15 марта доллар прибавил в цене 10 копеек и стоил 26,01 грн. Аналогично на 10 копеек подорожал и евро – до 32,17 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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