Наличный курс валют 15 марта: гривна продолжает существенно дешеветь

Курс гривны относительно евро и доллара 15 марта на наличном рынке продолжил снижаться, как и в предыдущие два дня. В последний рабочий день недели гривна потеряла более 10 копеек.

Евро 15 марта прибавил в цене 17 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его по 30,26 гривни, а продавали – по 30,78 гривны.

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Доллар покупали в пятницу по 26,83 гривны (+13 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 27,16 гривны (+11 копеек).

По курсу валют от НБУ 15 марта доллар подорожал на 2 копейки и стоил 26,72 грн. Евро не изменился и стоил 30,18 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара несущественно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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