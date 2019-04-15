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      Наличный курс валют 15 апреля: гривна незначительно подешевела

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      Наличный курс валют на сегодня 15.04.2019 - курс доллара и евро
      Наличный курс валют 15 апреля в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 15 апреля на наличном рынке несколько снизился – европейская валюта прибавила в цене 4 копейки, а американская – всего лишь 1 копейку.

      Евро 15 апреля прибавил в цене 4 копейки, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали его за 30,08 гривны, а продавали – по 30,49 гривны.

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      Доллар в понедельник подорожал на 1 копейку – покупали его за 26,70 гривны, а продавали – по 26,95 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 15 апреля доллар подешевел на 12 копеек и стоил 26,71 грн. Евро прибавил в цене 2 копейки и вырос до отметки 30,24 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колебалась в районе отметки в 28 гривен, а с начала 2019 постепенно снижалась до 26,30-26,60 гривны.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Евро
      Источник: 24 канал
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