Наличный курс валют 15 мая: евро продолжает свободное падение

Курс гривны относительно евро и доллара 15 мая на наличном рынке продолжил укрепление.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро во вторник покупали по 30,91 грн, что на 5 копеек дешевле по сравнению с понедельником, а продавали по 31,42 грн (-7 копеек).

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Доллар покупали по 25,95 грн, а продавали по 26,20 грн (в обоих случаях – на 1 копейку дешевле).

По курсу валют от НБУ 15 мая доллара подешевел на 2 копейки и стоил 26,17 грн. Евро подорожал на 11 копеек – до 31,37 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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