Наличный курс валют 15 июня: евро резко подешевел

Курс гривны относительно евро 15 июня на наличном рынке ощутимо вырос, зато относительно доллара снизился на 4 копейки.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в пятницу покупали по 30,20 гривны (еще день назад покупали на 34 копейки дороже), а продавали – по 30,83 (-24 копейки по сравнению с четвергом).

Читайте также: НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME: известна причина

Доллар зато подорожал на 4 копейки: покупали его в последний рабочий день недели 26,04 гривны, а продавали – по 26,28 гривны.

По курсу валют от НБУ 15 июня доллар стоил 26,21 грн – на 9 копеек дороже, чем в четверг. Евро прибавил в цене 2 копейки и стоил 30,75 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Сколько долларов внешних долгов Украины приходится на каждого гражданина: интересные данные