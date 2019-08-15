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      Наличный курс валют 15 августа: евро подешевел еще на несколько копеек

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      Наличный курс валют сегодня – курс доллара и евро на 15 августа 2019
      Наличный курс валют 15 августа в Украине / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      Курс гривны относительно евро 15 августа на наличном рынке вырос еще на несколько копеек. Зато по отношению к доллару курс гривны стабилизировался.

      Доллар, как и день назад, покупали за 25,16 гривны, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали доллар в четверг на копейку дороже, чем в среду – по 25,44 гривны.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро 15 августа немного подешевел – покупали его за 27,99 гривны (-5 копеек), а продавали – по 28,43 гривны (-4 копейки).

      Согласно курсу валют НБУ 15 августа доллар подорожал на 9 копеек и стоил 25,24грн. Евро прибавил в цене 2 копейки и стоил 28,24 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Актуально: Рост украинской экономики: позитивы и риски

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Доллар Евро Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
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