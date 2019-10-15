Наличный курс валют 15 октября: гривня потеряла несколько копеек

Курс гривны относительно евро и доллара 15 октября на наличном рынке незначительно снизился – иностранные валюты прибавили в цене в среднем 10 копеек.

Доллар покупали за 24,61 грн (на 9 копейки дороже, чем в пятницу), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 24,96 гривны – (на 9 копеек дороже).

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Евро в пятницу тоже подорожал. Его покупали за 27 гривен (+11 копеек), а продавали по 27,49 грн (+7 копеек).

По курсу валют от НБУ 15 октября доллар подорожал на 1 копейку и стоил 24,54 грн. Евро подешевел на 4 копейки и стоил 27,10 грн.

Отметим, наиболее дорого в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. До середины марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Почему доллар "прыгает"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же до скачков доллара, НБУ в основном объясняется сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала