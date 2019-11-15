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      Наличный курс валют 15 ноября: доллар продолжает дешеветь

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      Наличный курс валют 15 ноября в Украине / picjumbo.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 15 ноября на наличном рынке, как и на протяжении всей недели, уверенно укреплялся.

      Доллар в пятницу подешевел на 6 копеек, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Покупали "зеленый" за 24,11 гривны, а продавали по 24,36 гривны.

      По теме: Бюджет-2020: какой курс доллара заложили в госбюджет

      Евро в среду покупали за 26,49 гривны, что на 4 копейки дешевле, чем в среду. Продавали европейскую валюту по 26,89 гривны (-3 копейки).

      Согласно курсу валют от НБУ 15 ноября доллар подешевел на 8 копеек и стоил 24,24 гривны. Евро подешевел на 10 копеек и стоил 26,66 гривны.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Важно: Рада проголосовала за Госбюджет на 2020 год: основные цифры

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
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