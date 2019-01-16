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      Наличный курс валют 16 января: доллар снова подешевел на несколько копеек

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      Наличный курс валют на сегодня 16.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 16 января в Украине / kohajone.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 16 января на наличном рынке вновь вырос на несколько копеек, причем европейская валюта потеряла больше.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 16 января покупали по 31,71 гривны (-13 копеек по сравнению со вторником), а продавали – по 32,17 гривны (-15 копеек).

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      Доллар покупали в среду по 27,87 гривны (-6 копеек по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 28,14 гривны (-5 копеек).

      По курсу валют от НБУ 16 января доллар прибавил в цене 15 копеек и стоил 28,17 грн. Евро также подорожал – на 34 копейки, до отметки 32,18 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 канал
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