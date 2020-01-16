Наличный курс валют 16 января: доллар и евро подорожали

Курс гривны относительно евро и доллара 16 января на наличном рынке начинает падать. Евро и доллар прибавили в цене от 7 до 16 копеек.

Доллар в четверг покупали по 23,99 гривны, что на 7 копеек дороже, чем в среду. Продавали американскую валюту по 24,26 гривны (+11 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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Евро покупали за 26,59 гривны (на 9 копеек дороже по сравнению со средой), а продавали по 27,01 гривны (+16 копеек).

По курсу валют от НБУ 16 января доллар подешевел на 4 копейки по сравнению со средой. Американская валюта упала до 23,98 гривны. Евро прибавил в цене 5 копеек и стоил 26,73 гривны.

Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

На наличном рынке в 2019 году доллар дороже всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал на наличном рынке, и к началу марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась.Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.



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