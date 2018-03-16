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Наличный курс валют 16 марта: доллар продолжает дорожать

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Наличный курс валют 16 марта в Украине
Наличный курс валют 16 марта в Украине / welfont.com

Курс гривны к доллару 16 марта на наличном рынке продолжил падать, однако не такими быстрыми темпами, как раньше. А вот евро даже потерял несколько копеек по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали, как и день назад, по 32,27 гривны, а продавали на 3 копейки дешевле – по 32,97 гривны.

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Доллар в тоже время подорожал – покупали его на 7 копеек дороже, чем день назад – по 26,27 гривны, а продавали – по 26,67 гривны (+2 копейки).

По курсу валют от НБУ 16 марта доллар прибавил в цене 26 копеек и стоил 26,27 грн. На 25 копеек подорожал и евро – до 32,42 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны, а в начале марта стоил уже 32,45 гривны. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна
Источник: 24 Канал
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